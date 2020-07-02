宋魯鄭：美制裁國安法喊太早 歐盟自身難保不跟進

聯合報 / 記者黃國樑
上海復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭說，北京在香港因沒有國安法陷入動盪，與有了國安法卻可能遭到國際制裁之間作出取捨，寧可選擇後者。香港中國通訊社
上海復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭說，北京在香港因沒有國安法陷入動盪，與有了國安法卻可能遭到國際制裁之間作出取捨，寧可選擇後者。香港中國通訊社

香港國安法7月1日凌晨生效實施，長期旅居法國的上海復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭接受記者越洋訪問，對於香港未來的地位與處境提出觀察，他認為，美國雖然制裁香港，但歐盟不會加入，香港的經濟與金融中心的地位不致受到重大衝擊，而中共也將對香港經濟提出更大、更多的政策，向全世界證明國安法的立法是正確的。

「中共將對港提更多政策 證明立法正確」

對於香港的金融、貿易地位，宋魯鄭提出六個觀察面向。首先是，美國雖對香港進行制裁，取消特殊待遇，但這必須看歐盟、其他亞洲地區與WTO等國際組織是否跟進，但歐盟等國家跟進的可能性不大，只要全球除美國外對香港政策不變，美國的制裁對香港的影響就不大。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

港版國安法 香港 國安法 美中關係 歐盟

相關新聞

宋魯鄭：美制裁國安法喊太早 歐盟自身難保不跟進

香港國安法7月1日凌晨生效實施，長期旅居法國的上海復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭接受記者越洋訪問，對於香港未來的地位與處境提出觀察，他認為，美國雖然制裁香港，但歐盟不會加入，香港的經濟與金融中心的地位不致受到重大衝擊，而中共也將對香港經濟提出更大、更多的政策，向全世界證明國安法的立法是正確的。

中共軍機頻擾台 解密「機身編號」玄機

近來中共戰機演出「擾台」新花招，頻頻由廣東省東部一帶出海，飛入我方防空識別區的西南角。6月9日、12日、16日、17日、18日、19日、21日、22日、26日，平均每兩天就有一天闖入，包括俄製Su-30、轟六、運八、殲十、殲十一等機種。至於飛出島鏈以外的「遠海長航」，則於28日有2架轟六飛出宮古海峽再轉向西南，直到接近我方防空識別區東側界線，才調頭循原路返航。

【台鐵綠建築3】台中站淹水揭三不管問題 倒楣的還是旅客

極端氣候帶來屢創新高的熱浪、暴雨不斷改寫淹水紀錄，本報上月報導「台鐵綠建築」系列，其中台中車站打著「綠建築」名號，卻淹水惹民怨。國內知名建築師剖析，台鐵車站從設計、監造到維管，多頭馬車、橫向失聯，最終讓綠建築成為「四不像」。

【土博士悲歌4】台大任教不到三成 土博士畢業比在學更沒用？

全國公立大學有博士學位的專任教授，國外（含中港澳）博士約占六成，本土博士不到四成；其中，台灣大學的專任教授本土博士不到三成。學者指出，博士生在學期間是教授的「可靠人力」，幫助累積學術生產力；但系所要用人時，還是「重洋輕土」，很矛盾。

扁國務機要費案吹哨者 李慧芬淪負債數百萬還挨告

陳水扁總統任內轟動一時的國務機要費重要關係人李慧芬，最近傳出負債累累的消息。一位與李慧芬熟識的友人形容，李慧芬打離婚官司之後，整個人生活一團糟，從國外到台北都要搭商務艙，機票票款都欠了上百萬沒付，要住五星級飯店，勸她住朋友家裡，她也不肯。還有一次從東區飯店，搭了計程車去淡水，停在關渡大橋上面，司機警覺將人載去警局，才化解了一場可能發生的悲劇。

與台同為國際孤兒…我與索馬利蘭「外交大突破」恐是大內宣

民進黨立委王定宇今天（7/1）凌晨在臉書表示，根據東非索馬利蘭的媒體報導，台灣和索馬利蘭的深度交往已經進行一段時間，部長級高層的訪問也已經進行，台灣對索馬利蘭在武漢肺炎的醫療協助、高科技產業協助，成功地在當地建立實質的意義。他並強調，如果此項報導為真，「這項外交突破將撼動這個『非洲之角』索馬利蘭！」今天下午，外交部舉行記者會，部長吳釗燮親自宣布雙方互設代表處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。