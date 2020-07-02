宋魯鄭：美制裁國安法喊太早 歐盟自身難保不跟進
香港國安法7月1日凌晨生效實施，長期旅居法國的上海復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭接受記者越洋訪問，對於香港未來的地位與處境提出觀察，他認為，美國雖然制裁香港，但歐盟不會加入，香港的經濟與金融中心的地位不致受到重大衝擊，而中共也將對香港經濟提出更大、更多的政策，向全世界證明國安法的立法是正確的。
「中共將對港提更多政策 證明立法正確」
對於香港的金融、貿易地位，宋魯鄭提出六個觀察面向。首先是，美國雖對香港進行制裁，取消特殊待遇，但這必須看歐盟、其他亞洲地區與WTO等國際組織是否跟進，但歐盟等國家跟進的可能性不大，只要全球除美國外對香港政策不變，美國的制裁對香港的影響就不大。
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