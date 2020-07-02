水利會改制私產變國有 綠營自己人都批「違法違憲可惡」
在爭議聲浪中，攸關農田水利會改制、資產納入作業基金的《農田水利法》草案，今天在立法院臨時會闖關成功。2年多前《農田水利會組織通則》修法，水利會確定從今年10月起改制為公務機關。這次立法的最大爭議是水利會資產由私產變為「國有」，不只藍營反對，就連綠營內部也出現雜音，批評「違法違憲、可惡到極點」。
10月起改制公務機關 會長也改官派
立法院在2018年三讀修正通過《農田水利會組織通則》，明定水利會今年10月起改制為公務機關，停止辦理會長及會務委員選舉，現任會長任期至今年9月30日，之後則將改為官派。《農田水利法》三讀通過後，最大的變革是水利會改制後資產及負債由國家「概括承受」，並納入農田水利作業基金管理，也就是反對者質疑的政府「沒收」水利會私產。
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