中共軍機頻擾台 解密「機身編號」玄機

近來中共戰機演出「擾台」新花招，頻頻由廣東省東部一帶出海，飛入我方防空識別區的西南角。6月9日、12日、16日、17日、18日、19日、21日、22日、26日，平均每兩天就有一天闖入，包括俄製Su-30、轟六、運八、殲十、殲十一等機種。至於飛出島鏈以外的「遠海長航」，則於28日有2架轟六飛出宮古海峽再轉向西南，直到接近我方防空識別區東側界線，才調頭循原路返航。

共機頻頻出沒，包括我國國防部與日本防衛省，近年都發布不少相關資訊，以及自家戰機執行伴飛監控時，從空中拍下的照片。從這些公開資訊，可以判斷共軍這些飛機從何而來？所屬單位？台灣周邊有哪些中共戰機部隊？聯合報會員專區為各位讀者進行爬梳與整理。