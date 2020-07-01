大同經營權變反中資大亂鬥 黃國昌、賴中強隊友變對手

聯合報 / 記者周佑政
經濟民主連合召集人賴中強（中）與前立委黃國昌曾在太陽花學運並肩作戰，但此次大同經營權之爭，賴中強擔任公司派律師，與黃上演「隊友變對手」戲碼。 圖／聯合報系資料照片
經濟民主連合召集人賴中強（中）與前立委黃國昌曾在太陽花學運並肩作戰，但此次大同經營權之爭，賴中強擔任公司派律師，與黃上演「隊友變對手」戲碼。 圖／聯合報系資料照片

大同公司股東會改選董事，公司派最終「完勝」市場派，6席董事、3席獨董全拿，還意外衍生出獲市場派提名為獨立董事候選人前立委黃國昌，與公司派律師團成員賴中強，兩位昔日太陽花學運要角「隊友變對手」戲碼；公司派與市場派對壘過程，公司派主打的就是「防範非法陸資」，黃國昌也說，他就是為查陸資而來。

黃、賴 都是反中資大將

黃國昌與賴中強長年以來都是「反中資」甚至是「反中」色彩鮮明的大將，即使身處不同職務、工作領域，兩人也總是並肩作戰。黃國昌與賴中強同為法學與律師背景出身，外界對兩人印象，大多是2014年太陽花學運時，黃、賴都是「9人決策小組」成員。

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太陽花學運 黃國昌 大同

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