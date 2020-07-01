太陽花成員看國安法 香港目前已是「恐怖政治」狀態
「港區國安法」昨通過且正式公布生效，至少有5個被陸方視為「港獨」的政治組織解散，主要民運領袖如黃之鋒等人也退出相關組織運作。曾是太陽花學運領袖的林飛帆認為，陸方長期把香港追求民主的運動，當作境外勢力干預並貼上港獨標籤，無視港人聲音。也曾參與太陽花學運的立委洪申翰指出，香港目前已是「恐怖政治」狀態，香港民運人士在確保安全為首要之務的考量下，才做出這樣的決定。
港獨團體活動 轉向海外
中共全國人大常委會昨通過港區國安法，以黃之鋒、常委羅冠聰和敖卓軒及成員周庭為核心成員的「香港眾志」等學生和青年組織，即時宣布解散或停止活動。公開推動香港獨立的「香港民族陣線」也宣布，即日起遣散包括發言人在內所有香港地區成員，但並非停止組織工作，台北及英國分部會接手工作，在海外繼續推動港獨。
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