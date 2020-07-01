太陽花成員看國安法 香港目前已是「恐怖政治」狀態

「港區國安法」昨通過且正式公布生效，至少有5個被陸方視為「港獨」的政治組織解散，主要民運領袖如黃之鋒等人也退出相關組織運作。曾是太陽花學運領袖的林飛帆認為，陸方長期把香港追求民主的運動，當作境外勢力干預並貼上港獨標籤，無視港人聲音。也曾參與太陽花學運的立委洪申翰指出，香港目前已是「恐怖政治」狀態，香港民運人士在確保安全為首要之務的考量下，才做出這樣的決定。

2020-07-01 17:18