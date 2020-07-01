扁國務機要費案吹哨者 李慧芬淪負債數百萬還挨告
陳水扁總統任內轟動一時的國務機要費重要關係人李慧芬，最近傳出負債累累的消息。一位與李慧芬熟識的友人形容，李慧芬打離婚官司之後，整個人生活一團糟，從國外到台北都要搭商務艙，機票票款都欠了上百萬沒付，要住五星級飯店，勸她住朋友家裡，她也不肯。還有一次從東區飯店，搭了計程車去淡水，停在關渡大橋上面，司機警覺將人載去警局，才化解了一場可能發生的悲劇。
李慧芬活躍僑界 曾牽線澳洲無尾熊來台
李慧芬過去長居澳洲，在僑界相當活躍，還曾經牽線讓澳洲無尾熊來台，其中一隻無尾熊Ligii就是以她的英文名字命名，生活優渥，2006年李慧芬揭發時任總統的陳水扁國務機要費案，讓李慧芬在台灣成為知名人物。但是李慧芬後來與先生的感情破裂，讓李慧芬的生活有了很大的影響，經濟狀況也大不如前。
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