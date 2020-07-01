與台同為國際孤兒…我與索馬利蘭「外交大突破」恐是大內宣

聯合報 / 記者程嘉文周佑政
索馬利蘭深為貧窮所苦，如果台灣願意金援，當然樂見其成。 法新社
索馬利蘭深為貧窮所苦，如果台灣願意金援，當然樂見其成。 法新社

民進黨立委王定宇今天（7/1）凌晨在臉書表示，根據東非索馬利蘭的媒體報導，台灣和索馬利蘭的深度交往已經進行一段時間，部長級高層的訪問也已經進行，台灣對索馬利蘭在武漢肺炎的醫療協助、高科技產業協助，成功地在當地建立實質的意義。他並強調，如果此項報導為真，「這項外交突破將撼動這個『非洲之角』索馬利蘭！」今天下午，外交部舉行記者會，部長吳釗燮親自宣布雙方互設代表處。

馬政府時代就有往來 給我免簽待遇

事實上，索馬利蘭與台灣的交往並非始於現在。路竹會早在2006年起就在當地舉行義診，協助改善醫療狀況，並且協助安排當地醫生來台受訓。甚至官方之間的接觸，也至少早在馬政府時期就有，2009年4月我國漁船在索馬利亞海域被劫持，外交部通報求助的單位之一，就包括索馬利蘭第一大港柏培拉（Berbera）的港務局。2015年8月10日，外交部更宣布，索馬利蘭給予我國人士免簽證入境的待遇，至多可停留90天，是台灣「免簽排行榜」的第148個國家（地區）。

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