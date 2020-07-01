【土博士悲歌4】台大任教不到三成 土博士畢業比在學更沒用？
全國公立大學有博士學位的專任教授，國外（含中港澳）博士約占六成，本土博士不到四成；其中，台灣大學的專任教授本土博士不到三成。學者指出，博士生在學期間是教授的「可靠人力」，幫助累積學術生產力；但系所要用人時，還是「重洋輕土」，很矛盾。
法律學門 洋博士占75%
根據「國家實驗研究院的科技人才平台統計資料」，若加計私立大學，國內大學專任師資，國外（含中港澳）博士占四成五，本土博士超過半數。但若以學門領域區分，法律學門師資外國博士達七成五最多，其他依序是人文學門占六成、社會及行為科學和商管領域占四成五、電算機和工程學門占三成八、醫藥衛生學門占三成五。
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