漢光演習精神動員節目 首見非裔士兵全程繞台語

聯合報 / 記者洪哲政
空軍安排非裔血統的士官洪澤，在節目中以全程台語發音向全軍加油打氣，橋段成為國軍各類型政治教學節目有史以來，首度台語「初體驗」。圖／取自民國109年國軍精神戰力專案教育
空軍安排非裔血統的士官洪澤，在節目中以全程台語發音向全軍加油打氣，橋段成為國軍各類型政治教學節目有史以來，首度台語「初體驗」。圖／取自民國109年國軍精神戰力專案教育

國軍從事任何軍事操演，小從下基地測考，大如從事漢光演習，操演前都有一段由政戰人員負責、鼓勵部隊士氣的「精神動員」程序。因應下個月即將來臨的漢光36號演習實兵操演，國防部昨起接連三天舉行「民國109年國軍精神戰力專案教育」，進行精神動員。空軍安排非裔血統的士官洪澤，在節目中以「保護台灣」為題，全程台語發音向全軍加油打氣，他十足趣味的開場白說：「麥況挖歐，丟凍作挖係哇嘓郎」，成為國軍各類型政治教學節目有史以來台語「初體驗」，會否成為台語搶占莒光園地的試金石？值得觀察。

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台語 國軍 漢光演習

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