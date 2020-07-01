漢光演習精神動員節目 首見非裔士兵全程繞台語
國軍從事任何軍事操演，小從下基地測考，大如從事漢光演習，操演前都有一段由政戰人員負責、鼓勵部隊士氣的「精神動員」程序。因應下個月即將來臨的漢光36號演習實兵操演，國防部昨起接連三天舉行「民國109年國軍精神戰力專案教育」，進行精神動員。空軍安排非裔血統的士官洪澤，在節目中以「保護台灣」為題，全程台語發音向全軍加油打氣，他十足趣味的開場白說：「麥況挖歐，丟凍作挖係哇嘓郎」，成為國軍各類型政治教學節目有史以來台語「初體驗」，會否成為台語搶占莒光園地的試金石？值得觀察。
民進黨推台語 扁執政曾徵選台語軍歌
民進黨當局推廣台語文化不遺餘力，公視「台語台」去年7月開播，華視也曾安排熱門綜藝節目如「天才衝衝衝」，製播全台語發音特集，用心不言可喻。而此「政策」，過去曾就曾吹向軍方，陳水扁執政的2005年，媒體曾傳國防部已經徵選出「聽到雷聲」與「世紀英雄」兩首台語軍歌歌詞，但最後不了了之。
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