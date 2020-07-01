漢光演習精神動員節目 首見非裔士兵全程繞台語

國軍從事任何軍事操演，小從下基地測考，大如從事漢光演習，操演前都有一段由政戰人員負責、鼓勵部隊士氣的「精神動員」程序。因應下個月即將來臨的漢光36號演習實兵操演，國防部昨起接連三天舉行「民國109年國軍精神戰力專案教育」，進行精神動員。空軍安排非裔血統的士官洪澤，在節目中以「保護台灣」為題，全程台語發音向全軍加油打氣，他十足趣味的開場白說：「麥況挖歐，丟凍作挖係哇嘓郎」，成為國軍各類型政治教學節目有史以來台語「初體驗」，會否成為台語搶占莒光園地的試金石？值得觀察。

2020-07-01 01:36