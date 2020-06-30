當國安法碰上川普低迷選情 學者：美中可能為香港決戰

聯合報 / 記者黃國樑
中共全國人大常委會通過香港國安法，明起生效施行。文化大學社會科學院院長趙建民警告，美國總統川普選情低迷，美中勢必在香港議題上要做一「決戰」。 路透
中共全國人大常委會通過香港國安法，明起生效施行。文化大學社會科學院院長趙建民警告，美國總統川普選情低迷，美中勢必在香港議題上要做一「決戰」。 路透

中共全國人大常委會通過香港國安法，明天生效施行，美國的制裁措施也已紛紛出籠，美中是否為香港升級對抗，學者看法不一致。文化大學社會科學院院長趙建民警告，美國總統川普選情低迷，對香港施予制裁的這一招，不可能是虛招，美中勢必在香港議題上要做一「決戰」。

早料到香港會被整碗捧走 美改打台灣牌

不過，銘傳大學公共事務系教授楊開煌認為，美國其實早已預料香港有一天會被中共全部收回去，才會在台北內湖建一個那麼大的AIT，美國所有招數都已出盡，那些制裁都不會管用，「香港牌」已失去作用，未來一段時間內，美國主打的牌將是「台灣牌」。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

香港 港版國安法 川普

相關新聞

【教師之死1】從國小主任自修天花板摔死 看學校沒錢請工友怪象

新竹縣某國小蔡姓總務主任，日前在學校活動中心布置畢業典禮場地、修繕天花板時，疑因失足從4層樓高處摔落，經送醫不治身亡。這起憾事除了教育界一片惋惜，也讓不少總務主任心有戚戚、道出辛酸，更凸顯出長年結構性的問題，也就是基層學校普遍經費不足，技工人力遇缺不補，廠商不見得隨叫隨到，總務主任只能自己動手做，「窮，不能窮教育」淪為口號。

新冠病例全球破千萬、死亡破50萬人 時間軸看疫情爆發軌跡

全球新冠肺炎確診累計病例數，已於台灣時間28日突破1000萬例，死亡人數也超過50萬人，包括美國、巴西等國疫情仍在繼續延燒。若再以6月的全球疫情計算，平均每小時就有196人死亡，相當於每18秒，就有1人病逝。從2019年12月自中國武漢傳出首起病例開始，新冠肺炎短時間內迅速擴散至全球，不只造成大量感染、死亡的病例，也使各國封鎖邊境、封城、實施社交距離，重創世界經濟，同時也徹底改變人類的工作模式與生活習慣。

搞定護國神犬！領犬員「剷屎」要先拚超難考試

海岸巡防署新編成「海巡偵搜犬區隊」，可望修法復編軍職「領犬士」編制。主導培育工作犬的海巡署巡防組安檢勤務科秘書吳聲賓在甄選領犬員時，提醒躍躍欲試的官兵：領犬員不但須經艱難學科、術科考試，執勤有績效壓力，平日還得替狗洗澡、打掃狗舍，幫狗撿「便便」，不是只有玩狗。「你（妳）確定要來嗎？」

【817萬票危機4】新監察院的挑戰 沒副院長、人權監委如何運作

國民黨立院黨團為表達對蔡英文總統提名第六屆監委名單的不滿，黨籍立委前天下午發動突襲，占據立院議場。但昨天中午民進黨立委就以油壓剪破壞藍營封門的鐵鏈，挾人數優勢奪回主席台。國民黨占領議場只有19小時，不過這已經是立院幾十年來，「非民進黨」的最久紀錄。

【DNA神探3】陸建7億人資料庫 台灣一原因暫沒譜

每個人的DNA獨一無二，有上帝給的身分證之稱，媒體日前報導，中國大陸正在打造7億男性的DNA資料庫。多年前，律師張清浩也主張設置台灣全民DNA資料庫，提高醫療和犯罪偵查效能，讓無名屍回家，但法醫研究所所長陳宏達說，指紋都無法建檔，DNA更難，現在能做的就是把DNA檢體保存好，等科技更進步時發揮功能。

吳斯懷變身IG網紅 解密「大小番薯」國會外日常

社群網站當紅，政治人物當然不會錯過在空中與選民交流，累積形象的機會。隨著各種社群網站不同屬性，內容也不一樣。在立法院，若說最放得開，最能拋開立委架子，最顛覆外界既定印象的，當屬國民黨軍系立委吳斯懷的IG（Instagram）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。