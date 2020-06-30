當國安法碰上川普低迷選情 學者：美中可能為香港決戰
中共全國人大常委會通過香港國安法，明天生效施行，美國的制裁措施也已紛紛出籠，美中是否為香港升級對抗，學者看法不一致。文化大學社會科學院院長趙建民警告，美國總統川普選情低迷，對香港施予制裁的這一招，不可能是虛招，美中勢必在香港議題上要做一「決戰」。
早料到香港會被整碗捧走 美改打台灣牌
不過，銘傳大學公共事務系教授楊開煌認為，美國其實早已預料香港有一天會被中共全部收回去，才會在台北內湖建一個那麼大的AIT，美國所有招數都已出盡，那些制裁都不會管用，「香港牌」已失去作用，未來一段時間內，美國主打的牌將是「台灣牌」。
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