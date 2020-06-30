當國安法碰上川普低迷選情 學者：美中可能為香港決戰

全球新冠肺炎確診累計病例數，已於台灣時間28日突破1000萬例，死亡人數也超過50萬人，包括美國、巴西等國疫情仍在繼續延燒。若再以6月的全球疫情計算，平均每小時就有196人死亡，相當於每18秒，就有1人病逝。從2019年12月自中國武漢傳出首起病例開始，新冠肺炎短時間內迅速擴散至全球，不只造成大量感染、死亡的病例，也使各國封鎖邊境、封城、實施社交距離，重創世界經濟，同時也徹底改變人類的工作模式與生活習慣。

2020-06-30 11:39