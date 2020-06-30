藍營鬆口 能成為民進黨修憲廢考監契機？
廢除考試院與監察院是民進黨長期主張，但因修憲的高門檻與涉及高度政治敏感，即使綠營已二度完全執政，態度仍相對保守。但這次監委提名爭議，讓向來反對廢考監的國民黨也出現支持廢除的聲浪，變相與民眾黨、時代力量等在野黨團站在同一陣線，反而成了民進黨內部實質討論廢考監兩院議題的「契機」。
綠營雖長期主張 二度完全執政態度保守
從先前蔡英文總統擬提名國民黨籍台東縣前縣長黃健庭擔任監察院副院長，到綠營內部早有共識的監察院長人選陳菊，都讓朝野政黨持續出現激烈政治攻防。民眾黨與時代力量持續呼籲廢考監，國民黨立院黨團總召林為洲日前也說，「所有黨團都支持廢考監，那就修憲廢考監，一起完成這個歷史使命。」
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