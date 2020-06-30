新冠病例全球破千萬、死亡破50萬人 時間軸看疫情爆發軌跡
全球新冠肺炎確診病例數，於台灣時間28日突破1000萬例，死亡數也超過50萬人，包括美國、巴西等國疫情仍繼續延燒。若再以6月的全球疫情計算，平均每小時196人死亡，相當於每18秒就有1人病逝。從2019年12月自中國武漢傳出首起病例開始，新冠肺炎短時間內迅速擴散至全球，不只造成大量感染、死亡的病例，迫使各國封鎖邊境、封城、實施社交距離，重創世界經濟，同時也徹底改變人類的工作模式與生活習慣。
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