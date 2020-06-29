國民黨沙盤推演漏掉「沒冷氣」 藍委：任務沒成功但汲取經驗
為了抗議提名陳菊為監察院長，國民黨昨天下午起突襲立法院議場，並揚言至少要占三天三夜。不過上午民進黨立委發動逆襲，短短一小時內就奪回議場。國民黨立委表示，雖然這次任務「沒有成功」，但「不能說沒有成效」，至少從經驗的汲取，和展現國民黨有一戰的決心，以及整體士氣的提升上，都有正面助益。
占立院非臨時起意 上周二就定調
國民黨立委透露，攻占議場之舉並非臨時起意，而是上周就已經定調。藍委表示，上周二國民黨召開正式會期最後一次黨團大會，會中討論臨時會將處理那些議題，以及因應之道。當時黨團成員就有共識，對於各項議題，再協商也沒有什麼用，因此必須採用強硬的態度。
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