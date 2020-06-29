【教師之死1】從國小主任自修天花板摔死 看學校沒錢請工友怪象
新竹縣某國小蔡姓總務主任，日前在學校活動中心布置畢業典禮場地、修繕天花板時，疑因失足從4層樓高處摔落，經送醫不治身亡。這起憾事除了教育界一片惋惜，也讓不少總務主任心有戚戚、道出辛酸，更凸顯出長年結構性的問題，也就是基層學校普遍經費不足，技工人力遇缺不補，廠商不見得隨叫隨到，總務主任只能自己動手做，「窮，不能窮教育」淪為口號。
事發國小校長：修繕經費長年不足
事發國小的校長表示，學校經費有限，總務同仁都很節儉，小事情自己處理。蔡主任求好心切，看到天花板快掉下來，想把天花板用正，忽略危險性，造成這次意外。學校修繕經費長年不足，但她告訴師生，有任何需要，校長一定想辦法募款籌錢。
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