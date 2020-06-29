藍委占領立院為何失敗 少了太陽花的天時地利人和

聯合報 / 記者程嘉文
國民黨立院黨團為阻擋監察委員人事同意案，號召黨籍立委占據立法院議場、主席台，民進黨從主席台後方入口，用油壓剪剪斷鐵鍊，逐步奪回主席台控制權。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團為阻擋監察委員人事同意案，號召黨籍立委占據立法院議場、主席台，民進黨從主席台後方入口，用油壓剪剪斷鐵鍊，逐步奪回主席台控制權。記者黃義書／攝影

為了抗議民進黨提出以總統府前秘書長陳菊為首的監委提名名單，國民黨立委昨天下午發動突襲，打破玻璃闖入立法院議場，並且發表聲明，表示此次行動都是民進黨逼出來的。因為過去四年，民進黨挾國會優勢，凡事只要自己喜歡就可以，每每以多數優勢強行通過，連在野黨的提案都不給排入議程的機會。陳菊主政高雄期間，被監察院多次調查與糾正，三名麾下主管被彈劾，蔡總統一意孤行堅持提名，國民黨必須以激烈抗爭的手段對抗。

2014年3月 服貿爭議爆發太陽花

2014月3月17日，立法院聯席委員會審查兩岸服貿協議。在綠營持續杯葛下，國民黨立委張慶忠擔任主席，在混亂中宣布，依據立院職權行使法61條，本案已超過規定的90天審查期限，因此依法視為已經審查，送交院會。

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