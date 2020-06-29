台日中釣魚台命名賽傷到漁民 當年談判官：漁權要珍惜

為了抗議民進黨提出以總統府前秘書長陳菊為首的監委提名名單，國民黨立委昨天下午發動突襲，打破玻璃闖入立法院議場，並且發表聲明，表示此次行動都是民進黨逼出來的。因為過去四年，民進黨挾國會優勢，凡事只要自己喜歡就可以，每每以多數優勢強行通過，連在野黨的提案都不給排入議程的機會。陳菊主政高雄期間，被監察院多次調查與糾正，三名麾下主管被彈劾，蔡總統一意孤行堅持提名，國民黨必須以激烈抗爭的手段對抗。

2020-06-29 13:45