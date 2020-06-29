台日中釣魚台命名賽傷到漁民 當年談判官：漁權要珍惜
日本沖繩縣石垣市議會將釣魚台改名為「登野城尖閣」，宜蘭縣議會則把釣魚台更名「頭城釣魚台」反制，中國大陸則一口氣公布釣魚台附近海域的55處地點和25個暗礁命名，台日中命名大戰開打，受傷的可能是蘇澳漁民，當年參與台日漁業協議談判的農委會前副主委沙志一說，「雙方都要珍惜啦！」
日率先改名惹議 中國馬上命名暗礁
石垣市議會22日通過改名案，各界譁然，改名同天，中國海警出動艦艇編隊在釣魚台領海內巡航，警告意味濃厚。隔天中方公布東海釣魚台附近海域的55處地點和25個暗礁命名，回應日本的更名舉動，引起日方強烈抗議。
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