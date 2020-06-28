【實驗教育夭折1】想讓兒女變唐鳳 家長砸16萬學費不到1年就停招
實驗教育三法103年11月通過，中央與地方政府極力宣揚實驗教育的「美好前景」，各組織也爭相申請設立相關機構，非學校型態實驗教育學生人數4年增加1.2倍，超過8000人。經濟部成立的財團法人資訊工業策進會去年創辦主打全台首間「運算思維」實驗機構，盡管一年學費高達16萬，不少家長仍衝著希望培養出下一個唐鳳報名，結果不到一年就傳出停招，應是全台非學校型態實驗教育機構停招的首例。
官員坦言：實做發現跟想像落差太大
深究運算思維實驗教育機構停招的原因，從資策會官員的談話可嗅出端倪。官員說，「做下去才發現跟原本想的落差太大」、「實驗教育不一定要辦好辦滿」、「一年學雜費收不到20萬，財務挑戰大」，這些話語背後，凸顯出實驗三法通過5年半，但推動實驗教育的環境和體制，仍有不少缺陷。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言