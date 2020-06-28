【實驗教育夭折1】想讓兒女變唐鳳 家長砸16萬學費不到1年就停招

為了新冠肺炎疫情，在政府協助下，各種防疫「國家隊」應運而生，從口罩的超前部署，到防護衣的自製、採購，再到疫苗、快篩試劑的研發，政府都扮演重要角色。隨著疫情變化，各個防疫國家隊未來，前途未卜。曾在口罩、防護衣國家隊建立，扮演重要角色的台大公衛院院長詹長權表示，台灣必須認清自己在未來防疫工作的定位，才能妥適面對國家隊的問題。疫苗和快篩不應該組國家隊，應該組國際隊，和其他國家合作。

2020-06-28 15:44