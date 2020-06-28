【實驗教育夭折1】想讓兒女變唐鳳 家長砸16萬學費不到1年就停招

聯合報 / 記者馮靖惠
運思主打運算思維，培養IT人才，去年5月首度招生。 圖／取自運思官網
運思主打運算思維，培養IT人才，去年5月首度招生。 圖／取自運思官網

實驗教育三法103年11月通過，中央與地方政府極力宣揚實驗教育的「美好前景」，各組織也爭相申請設立相關機構，非學校型態實驗教育學生人數4年增加1.2倍，超過8000人。經濟部成立的財團法人資訊工業策進會去年創辦主打全台首間「運算思維」實驗機構，盡管一年學費高達16萬，不少家長仍衝著希望培養出下一個唐鳳報名，結果不到一年就傳出停招，應是全台非學校型態實驗教育機構停招的首例。

官員坦言：實做發現跟想像落差太大

深究運算思維實驗教育機構停招的原因，從資策會官員的談話可嗅出端倪。官員說，「做下去才發現跟原本想的落差太大」、「實驗教育不一定要辦好辦滿」、「一年學雜費收不到20萬，財務挑戰大」，這些話語背後，凸顯出實驗三法通過5年半，但推動實驗教育的環境和體制，仍有不少缺陷。

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唐鳳 實驗教育 資策會

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