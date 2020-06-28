【每周精摘】波頓戳破川普對中鷹派假象 蔡政府還要視而不見？
美國白宮前國安顧問波頓（John Bolton）新書23日上市，道出波頓對總統川普的近身觀察，也可感受到這位對中鷹派不滿川普政府的對中政策；在波頓眼裡，川普雖知中國大陸對美構成威脅，卻以美中貿易協議對其連任有利，以及維持川習情誼為主要考量，因而輕視台灣、香港、新疆、人權等問題。
波頓新書內容，以及川普近期一些言論與行為，引起關切與質疑。如川普日前出席西點軍校畢業典禮演說指出，美軍職責不是解決遙遠地方的歷史衝突，「我們不是世界警察」。此話引發討論，若遙遠的兩岸開戰，美國會否救台？
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