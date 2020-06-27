【護台大文資2】管中閔超前部署 盤點35年以上建物分級管控
台大建校近百年，校內逾50年建物約占四成，已具文資身分者48棟。台大總務長葛宇甯表示，台大自年初臺靜農故居爭議後，校長管中閔已指示全面盤點校內文資，目前總務處規畫從35年以上建物開始調查並分級，另也新修「台大具歷史價值之建築及文物保存維護與活化委員會」設置要點，加入學生代表。
把建物分四級 提早做文資保存準備
「台大從不規避文資問題。」葛宇甯說，台大規畫文資盤點流程，考量若從50年以上建物盤整，等調查完，各項處理措施都已來不及，將提早從35年建物開始準備。初步計畫依建築背景、特色、名人使用等歷史價值等，分成最高A級至最低D級，再分別加強保養維護乃至拆除重建等處理方式。
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