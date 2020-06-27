【817萬票危機2】民進黨權力核心洗牌戰 考驗蔡主席協調力
蔡政府第二任初上任，掌握府黨大權的蔡英文，面臨黨內權力洗牌戰。民進黨中執委、中常委選舉7月19日登場，黨內各派系正進行最後的估算票，盼讓席次最大化。據了解，為避免派系間過度廝殺，由蔡英文領導的黨中央，最後階段仍將透過努力協調，讓中常會維持「現有」的派系均衡結構。
黨內協調 維持現有派系均衡
今年的民進黨全代會重頭戲是攸關黨權力核心改組的中常會改選，根據民進黨章規定，10席中常委將由30名中執委互相選出，要當選1席中常委，約須掌握3席中執委選票。黨內預估，10席票選中常委，新潮流可拿下3席，英系與正國會2席，湧言會1席，剩餘2席將由蘇系、綠色友誼連線及湧言會3搶2。
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