迎疫情解封 陳時中合體林佳龍 29日幫自己的沙雕摘口罩
端午連節大解放，各觀光景點人潮湧現，民眾因疫情管制悶了好久，都趁著4天連假出遊。由於國內疫情趨緩，政府從紓困走向振興階段，中央疫情指揮中心指揮官陳時中29日將和交通部長林佳龍到東北角福隆沙雕季，親自拆除「防疫國家隊」陳時中沙雕的口罩，象徵疫情解封，安心旅遊國旅補助7月1日起跑。
福隆沙雕季因疫情冷清 端午回溫福隆沙雕藝術季是國內解封後第一個大型戶外活動，往年都吸引20萬至45萬人次參觀，單日可上看萬人，但今年5月底開展時，受疫情影響，每天人潮不若往年，不過隨著國內疫情趨緩，人潮逐漸回流，端午連假這幾天，人潮擠爆，鄰近的福容飯店4天連假訂房全滿，連周日連假最後一天，也幾乎滿房，飯店熱情迎客，揮別疫情流行期的冷清。4月各大觀光景點 遊客量都大減
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