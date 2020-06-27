【護台大文資1】王大閎建築遭上白漆、加玻璃罩 建築師嘆：台大輕忽文化

聯合報 / 記者何定照魏莨伊
台大第一學生活動中心，是建築界眼中王大閎最好的公共建築之一。 記者何定照／攝影
台大第一學生活動中心，是建築界眼中王大閎最好的公共建築之一。 記者何定照／攝影

己故名建築師王大閎1960至70年代在台大興建18棟建築，不少是建築界眼中瑰寶。但台大第一學生活動中心（一活）、慶齡工業研究中心、地質館等原貌歷年屢遭破壞，近年列冊文資的一活近一個月來修繕側門階梯也未照原工法。建築師徐明松表示，歐洲大學都重視保存老建築，台大卻未意識，「200年後台大還留下什麼？」

台大：配合消防、無障礙設施 不得不變動

對此台大總務長葛宇甯表示，台大眾多建物建得早，常得配合現在的建築法規調整。以一活來說，歷年來配合消防、無障礙設施等法規不得不變動，也得處理建物老舊造成的漏水等問題。近月修繕側門階梯，也是因階梯年久龜裂，怕學生使用有危險。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

台大 文化資產 故宮 文資法 古蹟

相關新聞

征服南海前哨站 海南自貿港能取代香港、威脅台灣？

中國大陸國家主席習近平6月1日指示，要以高質量和高標準建設海南自由貿易港，政策中對個人與企業提出超低稅率，加上各項零關稅措施及免稅購物額，被視為大陸有意藉海南省取代香港。海南台商協會長謝文盛說，免關稅相關措施對台商有巨大誘因，已引起台商關注。不過專家學者認為，海南島難以成為製造基地，不太可能威脅台灣，更遑論香港。

國民黨藉港國安法反守為攻 黨內坦言：仍陷兩難

香港國安法掀起的波瀾餘波盪漾，國民黨藉蔡英文總統「停止港澳條例全部或部分適用」的表態反守為攻，先批民進黨「切割」，接著又提出港澳條例第18條的修法。不過，擺盪在傳統支持者和台灣主流民意間，國民黨也面臨兩難局面。黨內坦言，確實在許多政策的表態上仍必須凝聚共識，目前抓住的大方向，就是「支持人權與民主」和「不當煞車皮」兩大重點。

美逼我百億買舊飛彈 中科院基層氣炸 軍購預算也爆炸

國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），初估有百枚以上的需求，雖然目前還在詢價階段，但包括發射車系統與後勤，預算需求最少在百億元以上。我國軍購近年來負擔日益沉重，有眾多「百億軍購」正在執行中，海軍這筆魚叉採購，無異讓國防部預算的健全性雪上加霜！

【護台大文資1】王大閎建築遭上白漆、加玻璃罩 建築師嘆：台大輕忽文化

己故名建築師王大閎1960至70年代在台大興建18棟建築，不少是建築界眼中瑰寶。但台大第一學生活動中心（一活）、慶齡工業研究中心、地質館等原貌歷年屢遭破壞，近年列冊文資的一活近一個月來修繕側門階梯也未照原工法。建築師徐明松表示，歐洲大學都重視保存老建築，台大卻未意識，「200年後台大還留下什麼？」

【數位轉型2】Uber落地帶進百億金流 交部下個目標是訂房網？

爭議多年的國際叫車及外送平台電商Uber，與計程車衝突去年底告一段落，今年3月申請新設「優食」、「優食管顧」及「優步福爾摩沙」公司。據指出，Uber集團初步總投資金額雖為台幣200萬元，但預期每年有超過百億元跨境金流交易將轉至台灣，交通部近來也回覆投審會正面看待。

【數位轉型1】光交通部就18個 為何政府總孵出蚊子App？

民眾黨立委高虹安日前踢爆，交通部開發的App「UMAJI」花了1.5億元，2018年10月上市至今，卻只有2萬3千人次下載，活躍用戶只有2千人。交通部當時澄清此款App還在實驗規畫階段，7月將重新改版上線。盤點交通部所屬App就有18個，最低平均每天流量僅200次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。