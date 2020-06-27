【護台大文資1】王大閎建築遭上白漆、加玻璃罩 建築師嘆：台大輕忽文化
己故名建築師王大閎1960至70年代在台大興建18棟建築，不少是建築界眼中瑰寶。但台大第一學生活動中心（一活）、慶齡工業研究中心、地質館等原貌歷年屢遭破壞，近年列冊文資的一活近一個月來修繕側門階梯也未照原工法。建築師徐明松表示，歐洲大學都重視保存老建築，台大卻未意識，「200年後台大還留下什麼？」
台大：配合消防、無障礙設施 不得不變動
對此台大總務長葛宇甯表示，台大眾多建物建得早，常得配合現在的建築法規調整。以一活來說，歷年來配合消防、無障礙設施等法規不得不變動，也得處理建物老舊造成的漏水等問題。近月修繕側門階梯，也是因階梯年久龜裂，怕學生使用有危險。
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