征服南海前哨站 海南自貿港能取代香港、威脅台灣？
中國大陸國家主席習近平6月1日指示，要以高質量和高標準建設海南自由貿易港，政策中對個人與企業提出超低稅率，加上各項零關稅措施及免稅購物額，被視為大陸有意藉海南省取代香港。海南台商協會長謝文盛說，免關稅相關措施對台商有巨大誘因，已引起台商關注。不過專家學者認為，海南島難以成為製造基地，不太可能威脅台灣，更遑論香港。
習近平指示內容中，提到海南自由貿易港的實施範圍為海南島全島，目標2025年初步建立以貿易、投資自由便利為重點的自貿港政策制度體系，2035年成為開放型經濟新高地，本世紀中葉全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港。
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