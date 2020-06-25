【817萬票危機1】湧言會入主權力核心 「政媒雙棲」恐傷民進黨形象
民進黨中執委、中常委改選7月中旬登場，各派系為了擠身權力核心積極布局。新興派系湧言會（海派）繼攻下新北、高雄兩席地方黨部主委後，這次中常會改選來勢洶洶，目標設定搶下第二席中常委，讓其他派系備感壓力，一方面憂心現有派系生態受衝擊，另方面擔憂湧言會政媒雙棲背景，恐讓黨的形象受創。
7月19日全代會 改選中執委中常委
民進黨7月19日舉行全國黨代表大會，重頭戲是中常會改選。根據民進黨章規定，10席票選中常委由30位中執委互相選出，也就是要當選一席中常委，約須掌握三席中執委選票。日前執委參選登記截止，湧言會共有6人登記參選，足見湧言會想搶下兩席常委的雄心。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言