【817萬票危機1】湧言會入主權力核心 「政媒雙棲」恐傷民進黨形象

聯合報 / 記者周佑政
三立電視董事長林崑海海派的精神領袖。圖／聯合報系資料照片
三立電視董事長林崑海海派的精神領袖。圖／聯合報系資料照片

民進黨中執委、中常委改選7月中旬登場，各派系為了擠身權力核心積極布局。新興派系湧言會（海派）繼攻下新北、高雄兩席地方黨部主委後，這次中常會改選來勢洶洶，目標設定搶下第二席中常委，讓其他派系備感壓力，一方面憂心現有派系生態受衝擊，另方面擔憂湧言會政媒雙棲背景，恐讓黨的形象受創。

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