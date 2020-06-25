【817萬票危機1】湧言會入主權力核心 「政媒雙棲」恐傷民進黨形象

新北市安坑及人中學曾經有一位歷史老師周坤如，他的鼻子永遠紅通通的，調皮的學生偷偷地給他取了「紅鼻頭」的外號。學生們不知道的是，周坤如原來是白色恐怖政治受難者，他因為受到強灌辣椒水的酷刑，造成他的鼻子自此之後都是紅紅的，牢友用日文幫他取了紅鼻子的外號。

2020-06-25 11:14