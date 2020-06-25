白色恐怖辛酸史 「紅鼻子」歷史老師故事扯上傅斯年

新北市安坑及人中學曾經有一位歷史老師周坤如，他的鼻子永遠紅通通的，調皮的學生偷偷地給他取了「紅鼻頭」的外號。學生們不知道的是，周坤如原來是白色恐怖政治受難者，他因為受到強灌辣椒水的酷刑，造成他的鼻子自此之後都是紅紅的，牢友用日文幫他取了紅鼻子的外號。

「戒嚴時期台北地區政治案件口述歷史第三輯」當中，多是過去受到情治單位政治迫害的人，公開說出他們過去的慘痛經歷，周坤如的名字出現在其中。對曾經就讀及人中學的許多人而言，這個名字非常熟悉，學生看到周坤如紅色的鼻子，私下都叫他紅鼻頭，這個外號居然與他吃政治牢飯時的外號，幾乎一樣。