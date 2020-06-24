吳益政攪局 陳其邁勝利果實恐「減糖」
高雄市長補選藍、綠、白人選登場，地方人士分析，民進黨陳其邁志在必得，國民黨、民眾黨派出地方議員李眉蓁、吳益政迎戰，實力有很大落差。不過親民黨籍的吳益政出身泛藍又白袍加身，可望瓜分藍營與中間選票，對藍營李眉蓁構成威脅，如果李被吳益政拉開差距、得票數淪為「老三」，恐重創國民黨2022選戰布局。
民眾黨得票若衝高 將威脅藍綠
陳其邁捲土重來投入補選，要挑戰上次高雄市長選舉的74萬餘票門檻，證明不是「躺著選」。政壇表示，補選投票率向來不高，吳益政如果票數衝得高，恐壞了陳其邁的好事，讓民進黨光復高雄的勝利果實「減糖」幾分。
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