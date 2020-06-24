如果有第2個黃健庭？國民黨想好「應對蔡之道」
監察院人事提名公布，除了原定提名副院長的台東縣前縣長黃健庭、監察委員的新北市前副市長陳伸賢，其他27人全部到位。未來蔡英文總統還會補提名2人，如果又有第二個、第三個「黃健庭」，國民黨會如何處理？國民黨高層表示，機率應該很低，不過如果真的發生，國民黨也不會衝動行事，還是會依照黃健庭案的處理方式，「用黨章處理」。
認定綠裂解 開除黃「順了他們的意」
總統府公布提名黃健庭為監察院副院長後，國民黨高層表示，第一時間確實收到很多要求國民黨「嚴厲處置」的聲音，或者對黃健庭惡言相向，或建議國民黨馬上開除黃健庭的黨籍；當天國民黨幾位高層主管剛好都在同一個場合，大家也馬上坐下來討論應該如何處理。
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