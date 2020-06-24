【台船風暴2】潛艦園區落腳處有百年歷史 曾繁華到下班排隊半小時

聯合報 / 記者吳淑君
有105年歷史的台船基隆廠，早年叫「木村鐵工所」，是台灣造船業發跡地。圖／基隆市政府提供
有105年歷史的台船基隆廠，早年叫「木村鐵工所」，是台灣造船業發跡地。圖／基隆市政府提供

台船基隆廠虧損嚴重，現在因為設潛艦園區，勞資爭議再起。有105年歷史的台船基隆廠，早年叫「木村鐵工所」，是台灣造船業發跡地，極盛時期員工和包商最多有五千多人，下班人潮疏散就要花半小時，和平島曾經繁華不已。

基隆和平島 是北台灣歷史起點

計畫發展為「國艦國造」潛艦園區的基隆和平島台船廠區，曾有悠久的歷史風華，台灣文史研究者曹銘宗主持的社竂原住民歷史文化調查發現，和平島從史前的原住民交易中心，到14世紀中、琉、日貿易航海據點，再到17世紀，西班牙，荷蘭兩大歐洲海權國家，在這裡先後建立城堡、傳教，和平島可說是北台灣歷史的起點。

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