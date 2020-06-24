【台船風暴2】潛艦園區落腳處有百年歷史 曾繁華到下班排隊半小時
台船基隆廠虧損嚴重，現在因為設潛艦園區，勞資爭議再起。有105年歷史的台船基隆廠，早年叫「木村鐵工所」，是台灣造船業發跡地，極盛時期員工和包商最多有五千多人，下班人潮疏散就要花半小時，和平島曾經繁華不已。
基隆和平島 是北台灣歷史起點
計畫發展為「國艦國造」潛艦園區的基隆和平島台船廠區，曾有悠久的歷史風華，台灣文史研究者曹銘宗主持的社竂原住民歷史文化調查發現，和平島從史前的原住民交易中心，到14世紀中、琉、日貿易航海據點，再到17世紀，西班牙，荷蘭兩大歐洲海權國家，在這裡先後建立城堡、傳教，和平島可說是北台灣歷史的起點。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言