國民黨若退出九二共識 張榮恭：等於政治真空讓人占領

「蔡政府應先給中小學對抗極端氣候的空調教室，再來說你看重青年。」政陽文教基金會執行長吳忠泰說，「班班有冷氣已不能再拖延，這是跨代對待的指標。」極端氣候下，冷氣設備趕不上飆升的氣溫，藍綠主政都有責任，「今天你不幫孩子裝冷氣，20年後他在安養院拔掉你的冷氣」。有國小老師透露，鄰校今年全校吹冷氣，新生報到滿額，擠不進去。

2020-06-23 12:56