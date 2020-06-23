國民黨若退出九二共識 張榮恭：等於政治真空讓人占領
國民黨改革委員會提出兩岸新論述，將「九二共識」視為歷史事實及以工具論述，自李登輝、連戰一直到馬英九擔任黨主席期間，都是國民黨陸工會或大陸部主任的張榮恭接受記者訪問，對現任主席江啟臣視「九二共識」為歷史事實頗不以為然，他表示，九二共識不是歷史事實，而是日常生活與現實運作。他認為，國民黨應為九二共識「據法雄辯、據理力爭」，引領和平潮流。
張：九二共識既自憲法而來，就不是歷史
他說，蔡英文這次就職演說仍強調中華民國憲法及兩岸人民關係條例，憲法增修條文前言即表明「為因應國家統一前之需要」，憲法亦明定中華民國主權及於大陸，「九二共識」既自憲法而來，當然就不是歷史，而是現在的政治現實以及日常生活。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言