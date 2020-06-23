【台船風暴1】設潛艦園區員工憂失業 董座鄭文隆回擊：若非國艦和風電早倒了
「鄭文隆下台！」蔡英文總統6月初才偕同台灣國際造船公司（台船）董事長鄭文隆，風光出席巡防艦「嘉義艦」的命名下水典禮；20日中午，台船基隆、高雄廠員工頂著大太陽，高呼要鄭文隆下台，為4年虧損120億元負責。工會指公司藉潛艦產業園區把基隆廠業務萎縮掉，但鄭文隆說，要不是有國艦國造和離岸風電，「台船3年前早就倒掉。」
「台船要想想下一波如何和世界競爭」
中國造船暨輪機工程師學會秘書長方志中看法和鄭文隆相同，他指出，全球造船業真的很糟，台灣還好有國艦國造政策保護，台船現在要爭的是永續經營，要想想下一波景氣上來時，如何和世界競爭。
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