【台船風暴1】設潛艦園區員工憂失業 董座鄭文隆回擊：若非國艦和風電早倒了

聯合報 / 記者吳淑君
海巡署首艘四千噸級海巡艦下水，蔡英文總統將該艦命名為「嘉義」艦。圖／聯合報系資料照片
海巡署首艘四千噸級海巡艦下水，蔡英文總統將該艦命名為「嘉義」艦。圖／聯合報系資料照片

「鄭文隆下台！」蔡英文總統6月初才偕同台灣國際造船公司（台船）董事長鄭文隆，風光出席巡防艦「嘉義艦」的命名下水典禮；20日中午，台船基隆、高雄廠員工頂著大太陽，高呼要鄭文隆下台，為4年虧損120億元負責。工會指公司藉潛艦產業園區把基隆廠業務萎縮掉，但鄭文隆說，要不是有國艦國造和離岸風電，「台船3年前早就倒掉。」

「台船要想想下一波如何和世界競爭」

中國造船暨輪機工程師學會秘書長方志中看法和鄭文隆相同，他指出，全球造船業真的很糟，台灣還好有國艦國造政策保護，台船現在要爭的是永續經營，要想想下一波景氣上來時，如何和世界競爭。

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