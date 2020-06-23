【酷暑教室2】國中小裝冷氣別再拖 家長：活過高溫才能學習

聯合報 / 記者馮靖惠
教室有無冷氣會影響招生，有老師透露，鄰校因全校吹冷氣，新生報到滿額，根本擠不進去。圖為示意圖，與本新聞無關。圖／聯合報系資料照片
教室有無冷氣會影響招生，有老師透露，鄰校因全校吹冷氣，新生報到滿額，根本擠不進去。圖為示意圖，與本新聞無關。圖／聯合報系資料照片

「蔡政府應先給中小學對抗極端氣候的空調教室，再來說你看重青年。」全國教師會前理事長吳忠泰說，「班班有冷氣已不能再拖延，這是跨代對待的指標。」極端氣候下，冷氣設備趕不上飆升的氣溫，藍綠主政都有責任，「今天你不幫孩子裝冷氣，20年後他在安養院拔掉你的冷氣」。有國小老師透露，鄰校今年全校吹冷氣，新生報到滿額，擠不進去。

潘文忠：改善電力系統裝冷氣，爭列前瞻

教育部長潘文忠接受本報訪問時表示，有關國中小電力系統及冷氣設置，教育部已向行政院提出四年期改善計畫，會先改善電力系統再規畫裝設冷氣，今年已著手第一波學校電力系統改善，將全力爭取列入前瞻2.0計畫。

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