【酷暑教室1】國小沒冷氣34度高溫上課 教師：歡迎政客體驗

目前教育部及相關法令並未將冷氣機列入教學必要設備，造成「一國多制」，近日氣溫動輒超過30度，許多中小學教室仍然沒裝冷氣，有國小老師在教室裝了10支電扇抵抗高溫。有老師說，一天衣服濕了又乾、乾了又濕，大概30次，學生更是心浮氣躁，無法好好學習，「難道非要有老師或學生在教室中暑昏倒，政府才要出手嗎？」

教室放10支風扇 師生噪音高溫中掙扎

在室溫34度的教室，宜蘭礁溪龍潭國小老師廖世凱在教室裝了10支大小風扇。廖世凱表示，6支風扇是每間教室固定，2支工業扇是他跟學校借、一支是近期學校配發給教室、一支他自己的，對於要在10支風扇發出的噪音下拚命嘶吼，他也很無奈。此外，他也下單採購30隻桌上充電小風扇，他說，「這是孩子們的心願」，而「大人們」還在為誰來裝冷氣推來推去。