國民黨想靠「反買辦條款」杜絕陋習 兩大難關待考驗

聯合報 / 記者李光儀
國民黨日前公布改革委員會報告結論，在兩岸方面宣布將會在黨內制定「反買辦條款」。圖為黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片
國民黨日前公布改革委員會報告結論，在兩岸方面宣布將會在黨內制定「反買辦條款」。圖為黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片

國民黨日前公布改革委員會的四大分組報告結論，在兩岸方面，宣布將會在黨內制定「黨公職兩岸交流準則」，這也被稱為「反買辦條款」。對於內容要怎麼訂，含括範圍為何，黨中央表示，初步方向是違反現行兩岸交流法令者，會新增在黨章的違紀懲處中；對黨公職的行為要求，則另訂準則規範；至於後者包含哪些黨公職，應該至少會囊括縣市長、立委以上，以及中常委、一級黨務主管以上。

今年主席補選時 江、郝都宣示要杜絕

馬英九執政8年期間，兩岸關係雖有所推進，但不少藍營人士遊走兩岸，獲取利益，形成為人詬病的「買辦」現象。今年國民黨主席補選，參選的江啟臣郝龍斌都曾宣示要杜絕買辦文化。在主席政見發表會場上，郝龍斌說他如果當選國民黨主席，在兩岸政策上，絕不容許只考慮個人利益而犧牲台灣利益的「政治買辦」出現，國民黨要徹底改變親中、買辦文化，一定要要求國民黨的從政同志或具有核心領導身分的黨員，不應以個人的私利影響到台灣與國民黨。

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