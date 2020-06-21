波頓爆軍售案內幕 川普吩咐「悄悄賣台灣F-16」
美國前國安顧問波頓新書《事發之室：白宮回憶錄》預定23日上市，本報21日取得新書的重點內容，波頓在書中敘述美國總統川普勉強同意售台F-16後，指示波頓「悄悄」執行。波頓還說，川普背棄敘利亞庫德族後，外界猜測他下一個可能背棄的對象，台灣在這張遭背棄清單中名列前茅。
新書多次提台灣 曝習敦促美不售台武器
波頓（John Bolton）新書提到台灣多次，重點內容之一是有關對台軍售。書中說，2018年11月底在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的20國峰會上，中國大陸國家主席習近平曾促請美國審慎處理台灣議題，當時川普同意他會留意，兩人相關談話很簡短。
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