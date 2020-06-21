郵輪跳島因疫情起死回生 業者怕一個過頭嚇跑國外客

聯合報 / 記者吳淑君
號稱馬祖地中海的芹壁村，美的像一幅畫。記者吳淑君／攝影
號稱馬祖地中海的芹壁村，美的像一幅畫。記者吳淑君／攝影

交通部在解封之後推國內郵輪跳島旅遊，被視為是迎接郵輪復航的「超超前部署」，但郵輪跳島去年就有業者推出，當時被認為沒市場，沒想到一場疫情讓不可能變可能。不過，台灣遊輪產業發展協會理事長耿揚名憂心，郵輪跳島操作過頭，恐打亂國際市場，嚇跑國外遊客。

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