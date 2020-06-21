郵輪跳島因疫情起死回生 業者怕一個過頭嚇跑國外客
交通部在解封之後推國內郵輪跳島旅遊，被視為是迎接郵輪復航的「超超前部署」，但郵輪跳島去年就有業者推出，當時被認為沒市場，沒想到一場疫情讓不可能變可能。不過，台灣遊輪產業發展協會理事長耿揚名憂心，郵輪跳島操作過頭，恐打亂國際市場，嚇跑國外遊客。
雲頂搶頭香 訪金馬澎繞過與那國島
受疫情衝擊，郵輪等觀光產業變「慘業」，如今終於等到復航，雲頂郵輪集團探索夢號搶到頭香，初步規畫2至4天行程至金門、馬祖和澎湖，據悉回程會繞到日本與那國島，但不登島；交通部長林佳龍稱要讓大家有出國的感覺，旅行社也摩拳擦掌準備推郵輪國內跳島遊程。
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