【失落世代6】薪酸！工作20年月薪不到4萬 拚7年才走到起跑線
1978至1993年間出生的失落世代，一入社會就遇低薪魔咒。學者指出，要克服低薪困境，得靠產業轉型，包括增加創新性高、外銷獲利高的產業，以及效法南韓提升服務業附加價值，同時改善投資環境。此外，政府也可以稅捐優惠引導企業將所得分配給員工而非股東。
教育部統計，台灣大專校院在1990年至2014年間陡增38所，但台灣持續少子女化，使得大學指考錄取率從1991年的40%，2014年增至95.7%；偏偏台灣從1997年起歷經多起經濟風暴與災難，大學生畢業起薪2000年起從2萬8016元一路下降，實質薪資衰退。政大台灣研究中心主任連賢明表示，這世代薪資比其他世代低10%，要花六、七年才能追平。
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