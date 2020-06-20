【老盼所終3】養老新選擇 飯店式租屋有隱私、青銀共居天倫樂

聯合報 / 記者蔡容喬陳雅玲魏莨伊張曼蘋
嘉義市長青園是中南部少有的公辦民營老人住宅，有33間房間，目前由嘉義基督教醫院經營。記者陳雅玲／攝影
嘉義市長青園是中南部少有的公辦民營老人住宅，有33間房間，目前由嘉義基督教醫院經營。記者陳雅玲／攝影

看見在宅終老的困境，愈來愈多健康老人在子女離巢後，規畫搬到收費合理、照顧妥善的安養機構，但政府蓋住宿型機構緩不濟急。公辦民營的老人住宅或社會住宅，採「租屋養老」的飯店管理模式，讓「老有所終」有了新解，只是仍遇到老問題—僧多粥少。

嘉義「長青園」 夫妻一人一間房有隱私 

採訪當天中午，68歲鄧煥群正在公用廚房煮好麵，打電話給在附近喝咖啡的老伴回來用餐。夫妻兩人去年入住嘉義市「長青園」，一人一間房，保有各自隱私，打開共通的門就能相聚。鄧煥群是華僑，因膝下無子，一場小中風讓她認真思考養老計畫，在香港教書退休後，發現入住長照機構居然要排隊12年，兩人決定返台尋找合適終老處。

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