【老盼所終3】養老新選擇 飯店式租屋有隱私、青銀共居天倫樂

因為新冠肺炎疫情熄火4個多月的郵輪，終於要復航了，交通部長林佳龍17日到基隆港大推郵輪跳島國內旅行，雲頂郵輪集團探索夢號搶到頭香，初步規畫2至4天行程，據悉都有繞到日本與那國島，但不登島，外界推測是要到公海，船上的賭博設施才能開放，但也也民眾質疑「都開到公海還算國旅嗎？國旅補助還適用嗎？」

2020-06-20 10:23