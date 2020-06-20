北京對疫情緊張過武漢 病毒扯到歐洲、鮭魚都有玄機

北京正爆發新冠肺炎疫情，看來官方是以外緊內鬆的手法，在處理疫情，北京這次對疫情緊張過武漢。而真正有意思的，是病毒源自歐洲之說，以及鮭魚帶病毒之說，這後面的故事，才有意思。

「新發地」原名是「新墳地」

北京此次疫情，全部證實來自於新發地批發市場，於是有人戲稱這是「命中注定」，因為「新發地」拉長了發音，就是新冠肺炎發源地。這當然是玩笑，但絕非玩笑的，是新發地其實原名「新墳地」，明末清初有了看墳人，那村子就由看墳人家變成村落。1958年中國共產黨發動那場大躍進運動，平墳變田，名字也改成要發展的新發地。