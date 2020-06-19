救援辦公室「裝胖子」 蔡的香港人道救援玩假的？

聯合報 / 記者黃國樑
陸委會主委陳明通昨說明香港人道救援行動方案，其中將設置「台港服務交流辦公室」，並設在既有的「台港經濟文化合作策進會」之下。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委陳明通昨說明香港人道救援行動方案，其中將設置「台港服務交流辦公室」，並設在既有的「台港經濟文化合作策進會」之下。圖／聯合報系資料照片

陸委會依據蔡英文總統指示，昨公布規畫的香港人道救援行動方案，其中將設置「台港服務交流辦公室」，並設在既有的「台港經濟文化合作策進會」之下，當年推動我方「策進會」與港方「協進會」對口，建立台港交流平台的陸委會前主委辦公室主任施威全說，無論台灣或是英國，所謂的對港人的人道救援都是玩假的，而這個辦公室設策進會之下，更是「穿鑿附會」。

陸委會公布的服務交流辦公室，將成立特別對外服務窗口，下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」3組，提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體來台等專案諮詢與協處服務，其次才是處理港人人道援助及關懷事宜。

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