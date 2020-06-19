救援辦公室「裝胖子」 蔡的香港人道救援玩假的？

香港國安法掀起的波瀾餘波盪漾，國民黨藉蔡英文總統「停止港澳條例全部或部分適用」的表態反守為攻，先批民進黨「切割」，接著又提出港澳條例第18條的修法。不過，擺盪在傳統支持者和台灣主流民意間，國民黨也面臨兩難局面。黨內坦言，確實在許多政策的表態上仍必須凝聚共識，目前抓住的大方向，就是「支持人權與民主」和「不當煞車皮」兩大重點。

2020-06-01 12:45