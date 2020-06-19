黃健庭割稻尾選上縣長 淌很多渾水仍是政壇「求職王」

聯合報 / 記者高凌雲
黃健庭曾任國民黨立委，當選台東縣長後，透過舉辦熱氣球活動，炒熱台東觀光旅遊。圖／聯合報系資料照片
黃健庭曾任國民黨立委，當選台東縣長後，透過舉辦熱氣球活動，炒熱台東觀光旅遊。圖／聯合報系資料照片

台東縣前縣長黃健庭接受民進黨政府提名監察院副院長，熟悉台東政壇人士說，黃健庭精於把握稍縱即逝的時機，當年台東縣長選舉，國民黨辦初選，黃健庭本來表達不參選，但是眼見饒慶鈴與鄺麗貞廝殺慘烈，突然跳出來參選，拿下台東縣長，被地方政壇人說是「割稻尾」。

父親黃鏡峰受蔣經國賞識 國民黨一路栽培

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黃健庭 台東 國民黨 監察院 熱氣球

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