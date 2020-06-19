黃健庭割稻尾選上縣長 淌很多渾水仍是政壇「求職王」
台東縣前縣長黃健庭接受民進黨政府提名監察院副院長，熟悉台東政壇人士說，黃健庭精於把握稍縱即逝的時機，當年台東縣長選舉，國民黨辦初選，黃健庭本來表達不參選，但是眼見饒慶鈴與鄺麗貞廝殺慘烈，突然跳出來參選，拿下台東縣長，被地方政壇人說是「割稻尾」。
父親黃鏡峰受蔣經國賞識 國民黨一路栽培
黃健庭的父親是黃鏡峰，早年曾任台灣省府糧食局長，受到蔣經國賞識，在國民黨內一路受到栽培，後來黃鏡峰與吳敦義因為工作關係結為好友。政壇人士表示，吳敦義競選國民黨黨主席時，饒慶鈴的父親饒穎奇也要買桌請客幫吳敦義，就是擔心沒搞好吳敦義，黃健庭會在台東扯後腿。
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