府提名黃健庭任監院副院長 泛綠陣營比國民黨更崩潰

總統府預計提名國民黨籍台東縣前縣長黃健庭出任下屆監察院副院長，為政壇拋下震撼彈，不僅藍營揚言祭出黨紀，泛綠陣營更是「大炸鍋」，民進黨副秘書長林飛帆直言不贊成「希望高層再三思」，自家立委林淑芬也砲轟，「有這種會利用職務圖利他人圖利財團的御史大夫？」時代力量與民眾黨表達反對立場，連對民進黨相對友善的環團也質疑這項提名，是「拿石頭砸自己腳」。

綠營一片哀嚎 府：跨黨多元

府方今天下午公布新任監察委員提名名單，總統府前秘書長陳菊將被提名為監察院長，副院長則「爆冷」由黃健庭出線。總統府發言人張惇涵說，總統提名監察委員人事，是以超越黨派為思考，並且能夠涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量；尤其是第一屆國家人權委員會即將成立，總統將提名涵蓋多元人權領域的代表，攜手為民主人權打拚，共同為台灣未來打拚。