【台鐵綠建築2】誰說半戶外車站一定熱 看成大施「魔法」省電65%

聯合報 / 記者洪敬浤何定照侯俐安
成大魔法學校外觀。圖／聯合報系資料照片
成大魔法學校外觀。圖／聯合報系資料照片

台鐵台中車站大雨積水不退，花蓮車站候車大廳悶熱，兩座正在申請綠建築標章的車站，外界質疑是綠建築設計不佳惹禍，成功大學建築系講座教授林憲德表示，其實綠建築評估系統根本不包括淹水與否，不淹水是所有建築都該做到的事，理想的綠建築最基本的是要兼顧節能與舒適，但也不該一遇問題就走回頭路。

台達電南科廠 利用稜角露台減少陽光直射

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綠建築 淹水 台鐵 火車站

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