【台鐵綠建築2】誰說半戶外車站一定熱 看成大施「魔法」省電65%
台鐵台中車站大雨積水不退，花蓮車站候車大廳悶熱，兩座正在申請綠建築標章的車站，外界質疑是綠建築設計不佳惹禍，成功大學建築系講座教授林憲德表示，其實綠建築評估系統根本不包括淹水與否，不淹水是所有建築都該做到的事，理想的綠建築最基本的是要兼顧節能與舒適，但也不該一遇問題就走回頭路。
台達電南科廠 利用稜角露台減少陽光直射
以林憲德設計的的台達電南科廠為例，內部涼爽，能源卻能省35%。林憲德說，他設計台達電南科廠時，利用充滿稜角的露台和陽台，創造大量陰影，減少陽光直射。門口大型金屬折板，也並非只是造型，而是要增加遮陽、遮風避雨功能。內部則設計氣窗和採光天井，既減少照明用電，也能維持良好空氣品質。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言