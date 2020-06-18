不只共諜案 有立委助理還「仗虎威」拿回扣、嗆官員
立法院再爆共諜案！曾於立法院擔任立委主任或助理的李易諴、陳惟仁等3人，遭中國大陸情報部門吸收，在我國黨政與警政記者間「下手」，負責將各機關內密件等級公文交付對岸。檢調監聽四年多後，昨收網將一干人移送北檢複訊。李、陳2人遭檢方聲押禁見中。
新共諜案涉案3人 找記者下手拿國安機密
涉案3人自2014年起至去年間，頻繁與大陸國安高層聯繫，受命在我國立法院、外交部、警政署等機關尋找媒體記者當「下手」，開出每月數萬元工作費、赴大陸免費旅遊等條件利誘，要求提供自公部門取得的涉國安等級資料，傳給「上手」交由對岸「分析」。
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