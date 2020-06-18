不只共諜案 有立委助理還「仗虎威」拿回扣、嗆官員

聯合報 / 記者陳洛薇
國會助理容易接觸機敏的公部門資料，不少助理會打著立委老闆的名號耍威風，圖為立委質詢時國會助理幫忙實況直播，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
國會助理容易接觸機敏的公部門資料，不少助理會打著立委老闆的名號耍威風，圖為立委質詢時國會助理幫忙實況直播，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

立法院再爆共諜案！曾於立法院擔任立委主任或助理的李易諴、陳惟仁等3人，遭中國大陸情報部門吸收，在我國黨政與警政記者間「下手」，負責將各機關內密件等級公文交付對岸。檢調監聽四年多後，昨收網將一干人移送北檢複訊。李、陳2人遭檢方聲押禁見中。

新共諜案涉案3人 找記者下手拿國安機密

涉案3人自2014年起至去年間，頻繁與大陸國安高層聯繫，受命在我國立法院、外交部、警政署等機關尋找媒體記者當「下手」，開出每月數萬元工作費、赴大陸免費旅遊等條件利誘，要求提供自公部門取得的涉國安等級資料，傳給「上手」交由對岸「分析」。

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【高雄補選2】國民黨找嘸人選 將請韓用最後一招？

民進黨17日徵召陳其邁出征高雄市長補選，國民黨雖也在當天中常會通過高雄市長補選候選人徵召辦法，但具體人選仍沒有頭緒。由於6月24日提名最後期限在即，黨中央正研究央請韓國瑜提出「罷免無效之訴」的可能性。但黨內人士表示，韓已承諾不會提訴，所以「可能性很低」，而此一討論也非在正式會議上提出。目前的方向，還是希望找在地有潛力者參選，目前有4、5個人在考量中。 國民黨中常會通過的「高雄市第3屆市長缺額補選候選人徵召辦法」，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，由秘書長李乾龍等5人組成徵召協調小組決定人選，且未敘及如何與他黨合作。提名程序是先由高雄市黨部提報有意參選黨員名單；如有多人有意參選，先進行協調，必要時以民調作為依據。被徵召人須黨籍完備，依規定繳納黨費，具有黨權，且無違反黨紀等內容規定情事者。

當年選輸被說沒前途 陳其邁能破15年「爸爸魔咒」？

毫無懸念，民進黨今天公布底牌，高雄市長補選唯一人選就是陳其邁。為了市長寶座，鏖戰15年的陳其邁說，「人生真的有很多意外」。

國民黨藉港國安法反守為攻 黨內坦言：仍陷兩難

香港國安法掀起的波瀾餘波盪漾，國民黨藉蔡英文總統「停止港澳條例全部或部分適用」的表態反守為攻，先批民進黨「切割」，接著又提出港澳條例第18條的修法。不過，擺盪在傳統支持者和台灣主流民意間，國民黨也面臨兩難局面。黨內坦言，確實在許多政策的表態上仍必須凝聚共識，目前抓住的大方向，就是「支持人權與民主」和「不當煞車皮」兩大重點。

美逼我百億買舊飛彈 中科院基層氣炸 軍購預算也爆炸

國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），初估有百枚以上的需求，雖然目前還在詢價階段，但包括發射車系統與後勤，預算需求最少在百億元以上。我國軍購近年來負擔日益沉重，有眾多「百億軍購」正在執行中，海軍這筆魚叉採購，無異讓國防部預算的健全性雪上加霜！

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