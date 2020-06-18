不只共諜案 有立委助理還「仗虎威」拿回扣、嗆官員

民進黨17日徵召陳其邁出征高雄市長補選，國民黨雖也在當天中常會通過高雄市長補選候選人徵召辦法，但具體人選仍沒有頭緒。由於6月24日提名最後期限在即，黨中央正研究央請韓國瑜提出「罷免無效之訴」的可能性。但黨內人士表示，韓已承諾不會提訴，所以「可能性很低」，而此一討論也非在正式會議上提出。目前的方向，還是希望找在地有潛力者參選，目前有4、5個人在考量中。 國民黨中常會通過的「高雄市第3屆市長缺額補選候選人徵召辦法」，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，由秘書長李乾龍等5人組成徵召協調小組決定人選，且未敘及如何與他黨合作。提名程序是先由高雄市黨部提報有意參選黨員名單；如有多人有意參選，先進行協調，必要時以民調作為依據。被徵召人須黨籍完備，依規定繳納黨費，具有黨權，且無違反黨紀等內容規定情事者。

2020-06-17 20:23