【高雄補選1】陳其邁大敵是投票率 綠營就怕已經「動員到沒力」
行政院副院長陳其邁辭去副閣揆職務後，民進黨今天正式徵召陳參與高雄市長補選。據了解，綠營方面評估，陳其邁要贏得補選勝利機會很大，但仍不能鬆懈，尤其補選的政治動員情況不如大選，「陳其邁最大的敵人就是投票率」，也因此民進黨已定調將全力輔選、衝刺選情。
怕罷韓氣力放盡 蔡英文下必勝令
高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，8月15日將補選。民進黨由「老面孔」陳其邁參與補選，黨內人士表示，目前高雄政治情勢對民進黨及陳其邁有利，但仍不能鬆懈，主因是歷經年初總統大選與「罷韓」的高度政治動員，加上多數選民認為陳勝選機會大，可能鬆懈不出門投票，民進黨要做的就是激發選民投票意願、全力衝高投票率。
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