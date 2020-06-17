【高雄補選1】陳其邁大敵是投票率 綠營就怕已經「動員到沒力」

聯合報 / 記者周佑政
民進黨中常會今天通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選。 記者杜建重／攝影
民進黨中常會今天通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選。 記者杜建重／攝影

行政院副院長陳其邁辭去副閣揆職務後，民進黨今天正式徵召陳參與高雄市長補選。據了解，綠營方面評估，陳其邁要贏得補選勝利機會很大，但仍不能鬆懈，尤其補選的政治動員情況不如大選，「陳其邁最大的敵人就是投票率」，也因此民進黨已定調將全力輔選、衝刺選情。

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陳其邁 民進黨 投票率

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