【後疫情時代3】離島爆滿卻猛補助 交部搞錯重點害慘觀光基金
過去4年蔡政府為因應陸客來台下滑，多次砸錢補助國內旅遊，導致「觀光發展基金」去年度剩餘款為負33億元，出現5年來首見赤字。今年新冠肺炎疫情重創觀光產業，交通部紓困1.0、2.0雖有特別預算支應，但兩次紓困基金支出74億元；加上今年入出境旅客幾乎斷炊，基金主要收入來源「機場服務費」全年短收恐逾50億元，預估今年底基金舉債上看10億元，將嚴重壓縮未來觀光發展預算。
政府沒搞清產業需求 觀光基金無辜緊縮
學者提醒，疫情期間紓困產業無可厚非，但觀光發展基金緊縮，未來提振觀光不能再像從前揮霍。然而交通部近期推出的「安心旅遊」，疫情後國人搶到離島旅遊「偽出國」，政府仍一股腦加碼補助離島，可見政府至今仍沒搞清楚產業現況和需求。
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