楊潔篪明會龐培歐 中共掐住這要害 美方不得不見？
近幾個月來，美中因疫情、香港等議題，關係更為緊張，中方媒體甚至稱美國國務卿龐培歐為「人類公敵」；正當外界以為美中關係將持續惡化，傳出龐培歐計畫赴夏威夷會晤中共中央政治局委員楊潔篪，預計將談香港、軍控、北韓等議題，而在會面前，雙方也釋出些許善意，顯示有意稍微緩和緊張局勢。
中美競爭 也要摸底各取所需
「處理大國關係，各有所需；雙方也都要摸底。」淡江大學戰略研究所副教授黃介正指出，美中兩大國需管控分歧，不能讓關係繼續惡化；但見面不代表關係趨緩，畢竟美國大選開跑後，兩黨候選人將比賽罵北京，這次美中高層見面頂多是減緩惡化速度。
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