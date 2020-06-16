楊潔篪明會龐培歐 中共掐住這要害 美方不得不見？

雪山隧道開通後，許多台北人來宜蘭買地蓋農舍，狗籠農舍、田中央豪華農舍等亂象層出不窮。中央去年原擬修法，規定農舍應臨側臨路興建，但遲未公告，一度傳出擱置，最近重啟修法，全台農舍發照率最高的宜蘭縣政府卻跳腳反對，中央搬出監察院「追得很緊且力道愈來愈強」，讓人好奇農舍臨側臨路興建入法壓力到底有多大？而農舍蓋在農地的方位不同，「賣相」真的有差那麼多嗎？ 蘇花改、南迴改通車後，類似宜蘭的農舍衝突，也在花東浮現。環保團體憂心再不修法，台灣後山最後淨土，也將面臨農地破碎化、細碎化，步上宜蘭後塵。

2020-06-16 20:06