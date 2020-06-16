【中年教授危機2】光電博士種蕉維生 私校退場輔導只剩空泛宣示？

聯合報 / 記者馮靖惠
原本在永達技術學院電機工程系教書的李立民，擁有光電博士學歷，但學校停辦後，因找不到大學教職，只能在父親留下來的農地種香蕉、芭樂維生。 圖／李立民提供
原本在永達技術學院電機工程系教書的李立民，擁有光電博士學歷，但學校停辦後，因找不到大學教職，只能在父親留下來的農地種香蕉、芭樂維生。 圖／李立民提供

原本在永達技術學院電機工程系任教的李立民，雖擁有中山大學光電博士學歷，但永達103年停辦、被迫失業後，因為年紀找不到大學教職，他改捲起袖子在父親留下來的農地種香蕉、芭樂等維持生計。年收入也一路從校方正常給薪時的百萬元，到打折、欠薪後的60多萬元，如今只有3、40萬元。

私校退場衝擊擴大 教團：政府該做更多

私校退場造成大量教職員非自願性失業，未來隨著退場衝擊加大，影響人數勢必大增，教團建議政府應該提供補助，鼓勵用編制內專任聘任停招系所或停辦學校的教師；至於若轉任業界工作，政府也應依專長進行產業界媒合，同時給予聘任公司補助；當學校進入專案轉導學校名單後，則補助教職員進行轉業職訓。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

失業 教育部 私校

相關新聞

【中年教授危機1】私校退場50歲被失業 求職6年碰壁、月薪變8千

少子化下導致不少私校退場，引爆大量失業潮，以目前全台大學停辦和停招的校系來看，估計約有1500至2000名教授被迫離開教職。這些教授已經邁入中年、大學教職缺又少，有人已經失業六年；有人則是重返大學任教之路十分坎坷，投了十所教職應徵全石沉大海，只能兼課餬口，月薪從10萬變8000元。

又到保釣時刻 哪些人在野嘴硬 上台就軟骨？

日本沖繩縣石垣市議會提案要將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，預計本月22日議決，掀起爭議。過去民進黨立委曾因釣魚台問題，齊轟馬政府護主權不力，如今爭議再起，發言已不復當年強硬，國民黨立院黨團昨天火力全開，抨擊民進黨政府「雙標黨」嘴臉，令人作嘔。

【勇鷹開箱1】跟經國號比一比 解密「勇鷹」檢驗蔡首張國防支票

空軍新一代高級教練機「勇鷹」原型機，上周三6月10日在台中清泉崗機場試飛。按照航空界凡事一步一步來慣例，這架編號11001原型機，起飛後，沒有收起落架，在空中停留16分鐘後降落。對中華民國航空產業來說，上一次自製機種原型試飛，是1988年的經國號戰機，中間相隔32年，意義重大。

國民黨藉港國安法反守為攻 黨內坦言：仍陷兩難

香港國安法掀起的波瀾餘波盪漾，國民黨藉蔡英文總統「停止港澳條例全部或部分適用」的表態反守為攻，先批民進黨「切割」，接著又提出港澳條例第18條的修法。不過，擺盪在傳統支持者和台灣主流民意間，國民黨也面臨兩難局面。黨內坦言，確實在許多政策的表態上仍必須凝聚共識，目前抓住的大方向，就是「支持人權與民主」和「不當煞車皮」兩大重點。

美逼我百億買舊飛彈 中科院基層氣炸 軍購預算也爆炸

國防部日前在立法院首度證實將推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），初估有百枚以上的需求，雖然目前還在詢價階段，但包括發射車系統與後勤，預算需求最少在百億元以上。我國軍購近年來負擔日益沉重，有眾多「百億軍購」正在執行中，海軍這筆魚叉採購，無異讓國防部預算的健全性雪上加霜！

【中年教授危機2】光電博士種蕉維生 私校退場輔導只剩空泛宣示？

原本在永達技術學院電機工程系任教的李立民，雖擁有中山大學光電博士學歷，但永達103年停辦、被迫失業後，因為年紀找不到大學教職，他改捲起袖子在父親留下來的農地種香蕉、芭樂等維持生計。年收入也一路從校方正常給薪時的百萬元，到打折、欠薪後的60多萬元，如今只有3、40萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。