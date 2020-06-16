【中年教授危機2】光電博士種蕉維生 私校退場輔導只剩空泛宣示？
原本在永達技術學院電機工程系任教的李立民，雖擁有中山大學光電博士學歷，但永達103年停辦、被迫失業後，因為年紀找不到大學教職，他改捲起袖子在父親留下來的農地種香蕉、芭樂等維持生計。年收入也一路從校方正常給薪時的百萬元，到打折、欠薪後的60多萬元，如今只有3、40萬元。
私校退場衝擊擴大 教團：政府該做更多
私校退場造成大量教職員非自願性失業，未來隨著退場衝擊加大，影響人數勢必大增，教團建議政府應該提供補助，鼓勵用編制內專任聘任停招系所或停辦學校的教師；至於若轉任業界工作，政府也應依專長進行產業界媒合，同時給予聘任公司補助；當學校進入專案轉導學校名單後，則補助教職員進行轉業職訓。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言