【老盼所終2】不捨拖累兒女…安養院貴到住不起 好好終老真難
家住高雄、今年76歲的「阿惠」與丈夫都很健康，子女都住自北部，他們不想拖累子女，又怕老了無法彼此照顧，想就近找安養院終老，但私立安養院兩人每月至少5、6萬元，好一點的甚至每月破10萬元，公立安養院候床清單超過百人，許多縣市限制中低收入戶才能住，不禁感嘆「想好好老去真難」。
公立滿到排不上 私立貴到住不起
這幾年阿惠和幾名身邊友人都在尋覓合適的安養機構，不過公私立收費差距大，平價的私立機構一個月1.5到2.5萬元，「高檔」的要7、8萬甚至10萬元，兩人費用就是乘以2，小康之家難負擔；平價實惠的公立安養機構則幾乎每縣市只設一家，有的等候名單多達一、二百人，得等上好幾年才能入住。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言