又到保釣時刻 哪些人在野嘴硬 上台就軟骨？
日本沖繩縣石垣市議會提案要將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，預計本月22日議決，掀起爭議。過去民進黨立委曾因釣魚台問題，齊轟馬政府護主權不力，如今爭議再起，發言已不復當年強硬，國民黨立院黨團昨天火力全開，抨擊民進黨政府「雙標黨」嘴臉，令人作嘔。
國民黨立委蔣萬安昨天指出，2012年日本擬將釣魚台國有化惹議，馬政府強硬回擊，派海巡署護漁，更達成台日漁業協議。當時擔任立委的陳其邁還建議馬英九總統登釣魚島辦釣魚大賽，因此他要正式請陳其邁落實當時主張、盡速舉辦登釣魚台釣魚大賽，「我會第一個報名，但我嗆你不敢。」
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言