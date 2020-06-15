【中年教授危機1】私校退場50歲被失業 求職6年碰壁、月薪變8千
少子化下導致不少私校退場，引爆大量失業潮，以目前全台大學停辦和停招的校系來看，估計約有1500至2000名教授被迫離開教職。這些教授已經邁入中年、大學教職缺又少，有人已經失業六年；有人則是重返大學任教之路十分坎坷，投了十所教職應徵全石沉大海，只能兼課餬口，月薪從10萬變8000元。
在永達教書21年 壯年博士失業6年
「現在只能吃老本！」永達技術學院退場後，在永達資歷21年的江趙勇，至今已經失業六年。江趙勇說，他在永達做到最後一刻才離開，當時55歲，可以說是「壯年失業」。有著博士學位的他，在永達的職位是副教授兼系主任。永達103年9月1日停招以來，他除了在高職兼過一門數學課一學期，和在屏東大學兼過一門通識課一學期之外，「已經快六年沒有工作了。」
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